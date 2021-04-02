В Северной Осетии объем сельхозпроизводства вырос на 7,2 млрд рублей в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в Северной Осетии в 2020 году составил 39,16 млрд рублей, что на 7,2 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в пятницу.

"Объем производства валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2020 года составил 39,16 млрд рублей, что больше, чем в 2019 году, на 7,2 млрд рублей. По темпам развития отрасли республика заняла седьмое место в России", - говорится в сообщении.

В 2020 году объем средств, направленный на реализацию государственных программ, составил 1 184,4 млн рублей, в том числе: на развитие сельского хозяйства - 508,9 млн рублей, на комплексное развитие сельских территорий - 675,5 млн рублей. На развитие малых форм хозяйствования в виде грантовой поддержки было направлено 260,4 млн рублей.

По итогам прошлого года экспорт продукции АПК республики составил $75,27 млн. Показатель по экспорту, который установлен для республики соглашением, заключенным с Минсельхозом России в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК", составляющий 40,6 млн рублей, перевыполнен на 85,4%.

Для улучшения жилищных условий жителей в сельской местности в 2020 году свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство или приобретение жилья были выданы 36 гражданам на сумму 34,6 млн рублей.

Также в 2020 году на развитие инженерной инфраструктуры в селах было направлено 558,4 млн рублей. Были построены объекты водоснабжения общей протяженностью 105,3 км и проложено 2,8 км газораспределительных сетей. Кроме того, бюджетное финансирование в рамках госпрограммы позволило построить амбулаторию в с. Карджин, фельдшерско-акушерские пункты в с. Толдзгун и в с. Хаталдон, Дом культуры в с. Верхняя Саниба, три многофункциональные игровые площадки в селениях Фарн, Гизель и Батако, произведен капитальный ремонт школы в с. Кадгарон.