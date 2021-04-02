Tesla в первом квартале 2021 года продала более 184 тыс. электромобилей

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Американская компания Tesla в первом квартале текущего года поставила покупателям более 184 тыс. электромобилей своего производства. Соответствующие данные содержатся в опубликованной компанией в пятницу квартальной отчетности по объемам производства и поставок.

За первые три месяца 2021 года общий объем поставок компании Tesla составил 184 800 электромобилей, из которых подавляющее большинство (182 780) составляют более компактные модели Model 3 и Model Y. За минувшие три месяца компания произвела 180 338 таких электромобилей.

При этом не было произведено ни одного автомобиля более дорогих моделей Model S и Model X. Их общие поставки ограничились 2 020 единицами.

За аналогичный период 2020 года Tesla произвела всего 102 672 электромобиля, а покупателям были поставлены 88 400. Из них более 76 тыс. также составляли Model 3 и Model Y.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.