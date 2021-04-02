МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайства о приобретении АО "Евроцемент груп", а также АО "Евробетон" и АО "Компания "Ростопэнерго", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России поступили ходатайства о приобретении АО "Евроцемент груп", АО "Евробетон" и АО "Компания "Ростопэнерго" от ряда заявителей: ООО "Михайловский КСМ", ООО "Фотон-Инвест", ООО "Газметаллпроект", ООО "Аккерманн Цемент" и иных заявителей", - указывают в ФАС.

Ведомство оценит влияние сделок на состояние конкуренции и рассмотрит ходатайства в установленные законом о защите конкуренции сроки.

Ранее Сбербанк сообщил, что 2 апреля завершился последний этап открытой конкурсной процедуры по продаже активов ГК "Евроцемент" на площадке Российского аукционного дома. "Инвесторы увидели уникальную возможность приобрести ликвидный актив в ходе открытых и прозрачных торгов - несколько потенциальных инвесторов сделали десятки шагов в ходе запроса предложений. Сбер удовлетворен ходом и результатом запроса предложений. Итоговая цена превысила внутренние целевые ориентиры банка по этому проекту. Окончательные итоги будут подведены после того, как победитель получит соответствующее согласование в ФАС России", - указали в банке.

В контур сделки входят требования Сбербанка по кредитным и иным соглашениям, пакет 100% акций компании GFI Investments Limited, пакет 4% акций компании Eurocement Holding AG, а также требования ООО "Сбербанк Инвестиции" по договорам цессии к GFI Investments Limited от ООО "Сбербанк инвестиции".

"Сбер" консолидировал 100% акций головной компании группы "Евроцемент" в октябре 2020 года.