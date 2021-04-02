Российский рынок акций завершил неделю ростом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу, после просадки накануне, смог вернуться в зеленую зону. Индекс Мосбиржи вырос на 0,87% - до 3558,22 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,64%, до 1466,71 пункта.

В связи с пасхальными праздниками были закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Торги фьючерсами на нефть также не проводились. При этом накануне нефтяные котировки подскочили на 3% и завершили неделю на отметке 64,65% за баррель.

"Решение участников встречи ОПЕК+ увеличить с мая добычу нефти вызвало локальный подъем котировок, неожиданная уверенность экспортеров подействовала на инвесторов ободряюще", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Однако в начале будущей недели могут возобладать более рациональные оценки, в результате чего возможен откат нефтяных котировок до $60-62, добавляет эксперт. Факторами давления по-прежнему остаются новая волна пандемии в Европе и других странах, а также перспективы наращивания нефтяного производства в США.

Доллар на 19:25 мск подрос на 0,19% - до 76,45 руб., евро - на 0,08%, до 89,90 руб.

Корпоративный сектор

В лидерах роста сегодня оказались бумаги TCS Group (+3,25%), обновившие исторический максимум после выхода финансовых результатов по РСБУ за январь - март. "В целом данные динамики активов и чистой прибыли соответствовали рыночным ожиданиям, заложенным в цены бумаг банка", - указывает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Положительную динамику демонстрировали привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,62%) на фоне роста цен на нефть. "Акции компании также считаются защитным активом от снижения курса рубля. Превышающий сегодня в несколько раз средние показатели объем торгов может сигнализировать о повышенном интересе к акциям компании у осторожных инвесторов", - поясняет главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Прогнозы экспертов

В начале следующей недели активность торгов может оставаться невысокой, полагают эксперты. "Ключевые европейские рынки, а также биржи Китая в понедельник будут закрыты в связи с национальными праздниками. В фокусе инвесторов останутся геополитические коллизии, сырьевые цены, доходности на долговых рынках, пандемия и ключевая статистика", - отмечает Бахтин.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи в понедельник - 3500-3600 пунктов, по курсу доллара - 75,5-76,7 руб.

Прогнозный диапазон инвесткомпании "Фридом финанс" по индексу Мосбиржи - 3525-3575 пунктов, по курсам доллара и евро - 75,9-76,75 руб. и 89,15 90,15 руб. соответственно.