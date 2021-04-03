Bloomberg оценил темпы восстановления экономики России

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Экономика России в четвертом квартале 2020 года продолжила восстанавливаться после спада, вызванного последствиями пандемии нового коронавируса. Такие оценки привело в пятницу агентство Bloomberg .

Как отмечается в материале, экономика РФ в четвертом квартале "продолжила восстанавливаться после вызванной пандемией рецессии" в свете решения властей не вводить новый карантин на всей территории страны. По данным Росстата, сокращение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года составило 1,8%. Опрошенные агентством экономисты полагали в среднем, что этот показатель уменьшится на 2,2%.

В материале отмечается, что в прошлом году показатель ВВП РФ сократился меньше, чем в ряде других стран. По оценке агентства, одной из причин этого является то, что в стране не вводили повторно жесткие санитарные меры.

Агентство приводит мнение своего эксперта по экономическим вопросам Скотта Джонсона, который отметил, что "после неожиданно небольшого спада в 2020 году восстановительные процессы набирают силу". По мнению эксперта, это, в частности, обусловлено замедлением распространения коронавируса, проведением вакцинации населения, а также ростом цен на нефть. "Вирус по-прежнему представляет опасность. До возвращения к нормальному состоянию еще далеко, но объем производства может в четвертом квартале вернуться к максимальным показателям, имевшим место до пандемии", - добавил Джонсон.

Ранее Росстат уточнил, что снижение ВВП России в 2020 году составило 3% вместо 3,1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидалось, что в 2020 году ВВП России снизится на 3,9%, а в 2021 году - вырастет на 3,3%.