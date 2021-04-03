{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Bloomberg оценил темпы восстановления экономики России

Эксперт по экономическим вопросам Скотт Джонсон отметил, что "после неожиданно небольшого спада в 2020 году восстановительные процессы набирают силу"
© Марина Лысцева/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Экономика России в четвертом квартале 2020 года продолжила восстанавливаться после спада, вызванного последствиями пандемии нового коронавируса. Такие оценки привело в пятницу агентство Bloomberg.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как отмечается в материале, экономика РФ в четвертом квартале "продолжила восстанавливаться после вызванной пандемией рецессии" в свете решения властей не вводить новый карантин на всей территории страны. По данным Росстата, сокращение ВВП РФ в четвертом квартале 2020 года составило 1,8%. Опрошенные агентством экономисты полагали в среднем, что этот показатель уменьшится на 2,2%.

В материале отмечается, что в прошлом году показатель ВВП РФ сократился меньше, чем в ряде других стран. По оценке агентства, одной из причин этого является то, что в стране не вводили повторно жесткие санитарные меры.

Агентство приводит мнение своего эксперта по экономическим вопросам Скотта Джонсона, который отметил, что "после неожиданно небольшого спада в 2020 году восстановительные процессы набирают силу". По мнению эксперта, это, в частности, обусловлено замедлением распространения коронавируса, проведением вакцинации населения, а также ростом цен на нефть. "Вирус по-прежнему представляет опасность. До возвращения к нормальному состоянию еще далеко, но объем производства может в четвертом квартале вернуться к максимальным показателям, имевшим место до пандемии",  - добавил Джонсон.

Ранее Росстат уточнил, что снижение ВВП России в 2020 году составило 3% вместо 3,1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ожидалось, что в 2020 году ВВП России снизится на 3,9%, а в 2021 году - вырастет на 3,3%. 

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Минцифры считает достаточными предложенные поправки в законопроект об обезличивании данных
В частности, поправки защитят права граждан в области хранения данных и учтут интересы бизнеса при их обработке
Читать полностью