Минфин к 7 апреля представит предложения по поддержке регионов

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ поручило министру финансов Антону Силуанову до 7 апреля 2021 года представить в кабмин предложения по замещению рыночной задолженности субъектов федерации бюджетными кредитами. Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания правительства.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, Минфин также должен представить к этой дате предложения по "проведению реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным Минфином России в декабре 2020 года".

Правительство также поручило Минфину и Минэкономразвития России проработать и до 15 апреля 2021 года представить в кабмин предложения по созданию новых финансовых инструментов, предусматривающих предоставление субъектам федерации в 2022-2024 годах инфраструктурных бюджетных кредитов при условии их возврата в федеральный бюджет и установления механизмов контроля за их целевым использованием.