Кабмин поручил оперативно разработать предложения по передаче акций БСК Башкирии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство России поручило министерству финансов, Минпромторгу и Росимуществу совместно с правительством Башкирии оперативно представить проекты нормативных правовых актов о передаче республике находящихся в федеральной собственности 38,3% акций акционерного общества "Башкирская содовая компания". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства.

Как отмечается в сообщении по итогам заседания правительства РФ, Минфин, Минпромторг и Росимущество должны подготовить предложения о передаче еще 11,7% плюс одна акция в доверительное управление организации, полностью подконтрольной Республике Башкортостан.

Правительство также поручило подготовить проект соглашения, "предусматривающего мероприятия, необходимые для осуществления эффективной производственной и инвестиционной деятельности акционерного общества "Башкирская содовая компания", механизм контроля за использованием государственного имущества, а также ключевые показатели его деятельности".

О Башкирской содовой компании

Президент РФ Владимир Путин 31 марта на совещании с членами кабмина поручил правительству РФ передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона и 11,7% акций - в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии. При этом Путин напомнил, что ранее в соответствии с решением суда около 96% акций БСК были переданы в собственность Ф.

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря 2020 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций БСК в полном объеме. Генпрокуратура в ходе проверки, которая проводилась в связи с утратой контроля государства над активами АО "Башкирская содовая компания", выявила нарушения законодательства о приватизации. Жалобы на решение суда первой инстанции поступили от БСК и ее дочерних компаний, а также от миноритарных держателей акций. 1 марта 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций в пользу Росимущества.

До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.