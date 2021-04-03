Прямые авиарейсы запустили между Ставропольем и Дагестаном

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы между Ставропольским краем и Республикой Дагестан. Первый самолет отправился по новому направлению из аэропорта Ставрополя, сообщили ТАСС в администрации аэропорта.

Расстояние между Ставрополем и Махачкалой превышает 600 км. Добраться из одного города в другой можно либо с пересадками в аэропортах других регионов, либо на автомобиле. Расчетное время пути на машине превышает восемь часов.

"Вылетел самолет из Ставрополя в Махачкалу. Новый регулярный рейс начала выполнять авиакомпания, самолеты по этому направлению будут летать дважды в неделю", - сказал собеседник агентства.

Рейсы между Ставрополем и Махачкалой будут выполняться по вторникам и субботам. Из Ставрополя самолет будет вылетать в 12:00 мск, из Махачкалы - в 14:20 мск.

Ранее в правительстве края журналистам сообщали, что открытие новых направлений позволит аэропортам Ставрополья увеличить пассажиропоток в 1,5 раза в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. В Ставропольском крае находятся два международных аэропорта - в Минеральных Водах (крупнейший на Северном Кавказе) и в Ставрополе. Общий пассажиропоток аэропортов Ставрополья в 2020 году составил 1,8 млн пассажиров.