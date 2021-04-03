"Согаз" нарастил долю в "Сибуре" до 12,5%

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. "Согаз Тауэр", дочерняя компания "Согаза", приобрела права на 100% акций ООО "Траст 2", которому принадлежит 6,25% акций "Сибура", следует из данных системы СПАРК. Ранее владельцем компании был основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон.

Переход прав на "Траст 2" от Михельсона к "Согаз Тауэр" произошел 2 апреля. Таким образом, "Согаз" увеличил свою долю в "Сибуре" до 12,5%.

В конце марта "Сибур" сообщал, что Михельсон снизил долю эффективного владения акциями компании до 42,23% с 48,5%, продав "Согазу" права на 100% акций ООО "Траст 3", которому принадлежит 6,25% акций нефтехимической компании.

В остальном структура акционеров "Сибура" не претерпела изменений. Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. По 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда Шелкового пути, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.