Умер бывший гендиректор "Камаза" Николай Бех

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Бывший руководитель ПО "Камаз" (1987-1997 годы) Николай Бех умер на 76-м году, сообщило в воскресенье корпоративное издание "Вести "Камаза".

"Накануне около 23:00 в возрасте 75 лет скончался российский промышленник и ученый Николай Бех - руководитель "Камаза" в 1987-1997 годах", - сказано в сообщении.

Бех окончил Киевский политехнический институт, высшие курсы Академии Генштаба, Международную академию бизнеса в ФРГ. Работал в Тольятти на "ВАЗ", на "Камазе" был гендиректором, потом стал советником мэра Москвы, занимал руководящие посты в ОАО "Московская управляющая финансовая компания", "Сибур", ОАО "Курганмашзавод". Написал 30 научных статей и книг.