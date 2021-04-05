В Узбекистане впервые пройдет выставка "Иннопром"

ТАШКЕНТ, 5 апреля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром" с участием 300 крупных российских компаний 5-7 апреля пройдет в столице Узбекистана в павильонах Национального выставочного комплекса "Узэкспоцентр".

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что Узбекистан является одним из важных торгово-экономических партнеров. "Это стратегический партнер, с которым российские компании уже создают и будут совместно реализовывать крупные кооперационные проекты в различных отраслях экономики", - сказал Мантуров, слова которого приводит пресс-служба ведомства. По мнению министра, участие 300 российских компаний в открывающейся выставке еще раз наглядно подтвердит, что "Сделано в России" - это высокое качество и готовность к открытым и взаимовыгодным отношениям".

Как заявляют организаторы, в рамках мероприятия предусмотрена большая деловая программа, центральным событием которой станет Стратегическая сессия с участием министра Мантурова и заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова. Запланирован также российско-узбекистанский межрегиональный форум, в котором примут участие главы регионов двух стран.

"Узбекистан и Россия реализуют большой пакет совместных проектов в самых различных сферах. Успех сотрудничества подтверждается тем, что, несмотря на пандемию, взаимный товарооборот между нашими странами за 2020 год составил около $6 млрд. Мы планируем довести эту сумму до $10 млрд, - сказал Умурзаков. - Предстоящая промышленная выставка станет отличной площадкой для формирования новых проектов кооперации и подписания взаимовыгодных договоров и соглашений".

Программа и участники

Согласно программе, рамках выставки пройдут специализированные сессии по промышленной тематике, такие как "Цифровое производство", "Совместные проекты в машиностроении", "Финансирование промышленности", "Технологии для города", "Инновации в энергетике". Всего же пройдет более двух десятков сессий, в которых, как ожидается, примут участие главы регионов, руководители государственных и местных органов власти, деловых ассоциаций, институтов развития и средств массовой информации. Один день деловой программы выставки пройдет при поддержке НИУ "Высшая школа экономики". Российский вуз организует для студентов высших учебных заведений Узбекистана мероприятия по актуальным темам современного промышленного производства.

Российская промышленная выставка "Иннопром" является брендом, который знают во всем мире, заявил программный директор выставки Антон Атрашкин. "Наш "Иннопром" - мировой бренд с 10-летней историей, который знают во многих странах, наконец, приходит в Ташкент. Ведь Узбекистан - это новое Эльдорадо. Не только для России, но и для всей мировой промышленности - с умным госуправлением, молодым и образованным человеческим капиталом и качественной бизнес-средой", - сказал Атрашкин. В выставке в столице Узбекистана, наряду с компаниями из России и Узбекистана, принимают участие делегации широко известных промышленных структур из Франции, Германии, Чехии, Японии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и других стран.

"Иннопром" является главной международной промышленной выставкой Российской Федерации. Начиная с 2010 года она ежегодно проходит в 4 павильонах площадью 50 тыс. квадратных метров Международного выставочного комплекса "Екатеринбург-Экспо". Как правило, выставка привлекает 600 экспонентов, представляющих крупнейшие компании России и мира, и порядка 50 тыс. посетителей из 70 стран.