"Татнефть" планирует до 2025 года начать производство каучука в Казахстане

КАЗАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. ПАО "Татнефть" планирует совместно с партнерами из Казахстана начать производство каучука в республике, говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.

"Татнефть" совместно с казахстанскими партнерами планирует производить каучук в Казахстане. Соглашение об этом было подписано сегодня с АО НК "Казмунайгаз" в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова. Мощность завода, который планируется реализовать до 2025 года, составит 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана. На заводе будет работать 400 человек", - говорится в сообщении.

Также в Казани было подписано соглашение о намерениях по реализации проекта по организации производства дорожного битума мощностью 300 тыс. тонн в год на территории Казахстана. Его подписали генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Другим акционерам принадлежит 34% акций.