В Казахстане началось строительство шинного завода с участием "Татнефти"

НУР-СУЛТАН, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов приняли участие в церемонии начала строительства завода по производству шин в городе Сарани Карагандинской области. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана в понедельник.

"Проект реализует ТОО KamaTyresKZ - совместное предприятие АО "Группа компаний "Аллюр" (Казахстан) и ПАО "Татнефть". Производственная мощность завода на первом этапе составит 3,5 млн многопрофильных шин ежегодно с доведением в последующем до 9 млн шин в год. Завод позволит повысить уровень локализации автомобильного производства Казахстане и обеспечить импортозамещение шин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 40% продукции планируется экспортировать. Реализация проекта запланирована на конец 2022 года. Общий объем инвестиций составит 125 млрд тенге (более $292 млн).

Как отметил Мамин, строительство шинного завода свидетельствует о расширении промышленной кооперации между Казахстаном и Россией. "Строительство шинного завода в Сарани окажет мультипликативный эффект на экономику Карагандинской области, и в целом Казахстана, повысив конкурентоспособность и создав новые высококвалифицированные рабочие места. Завод станет одним из крупнейших в регионе, его продукция будет обладать высоким экспортным потенциалом", - подчеркнул премьер-министр Казахстана.

Президент Татарстана отметил, что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров республики. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот вырос на 14% и превысил $630 млн. "Уверен, строительство и запуск шинного завода станут важным элементом комплекса мер по обеспечению интенсивного социально-экономического развития Казахстана, а также послужат дальнейшему расширению татарстано-казахстанского сотрудничества на благо укрепления отношений Российской Федерации и Республики Казахстан", - сказал он.

Планируется, что на заводе будет создано свыше 1100 новых рабочих мест. Персонал уже начал проходить стажировку на шинных предприятиях ПАО "Татнефть".

О проекте

В декабре 2020 года "Татнефть" подписала соглашение с правительством Казахстана, казахскими "Аллюр" и KamaTyresKZ. Документ предполагает строительство единственного в Казахстане завода по выпуску легковых, легкогрузовых и грузовых шин мощностью 3 млн легковых и легкогрузовых шин и 500 тыс. грузовых шин в год.

Соглашение содержит меры господдержки, включая софинансирование проекта, представление налоговых преференций, реализацию комплекса мер по защите рынка шинной продукции и поддержке внутреннего производителя, а также меры по защите прав и интересов "Татнефти" как иностранного инвестора.

Ожидается, что к 2025 году на производстве будет работать 1 100 человек. Продукция будет поставляться преимущественно на внутренней рынок Казахстана (порядка 60%).

Совместные инвестиции "Татнефти" и "Аллюр" составят 16,9% от общей стоимости проекта, или $47,9 млн. Срок исполнения соглашения составляет 20 лет.