В Минэнерго прогнозируют рост производства топлива весной на 14%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Топливообеспечение России в весенний период сезонного роста спроса на нефтепродукты и ремонта НПЗ остается стабильным. Производство дизеля и бензина вырастет на 14%, сообщили журналистам в Минэнерго РФ.

"Объемы производства топлив постепенно растут, и в настоящий момент уровень производства держится выше уровня 2019 года. В апреле - мае 2021 года ожидается, что уровень производства автомобильного бензина и дизеля пятого экологического класса превысит аналогичный период 2019 года на 8% и окажется на 14% выше аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении.

Запланированные профилактические работы на ряде НПЗ не окажут значительного влияния на внутренний рынок топлив с учетом накопленных запасов в объеме около 1,7 млн тонн, подчеркнули в Минэнерго.

"Объем выпадающих мощностей в весенний период ремонтов некритичен и находится ниже уровня 2019 года и в несколько раз ниже уровня 2020 года. Напомним, что в целях минимизации влияния профилактического периода Минэнерго России были смещены ремонты на ряде НПЗ за грань весеннего периода роста спроса на топлива", - пояснили в пресс-службе.