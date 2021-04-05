Два новых резидента ТОР "Столица Арктики" появятся в Мурманской области

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Одобрены две новые заявки на статус резидента территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник.

"Обе компании работают с "Новатэком", являются его подрядчиками. Одна из компаний - "Арктик Энерджис". Это проект по созданию центра компетенций в области контроля управления строительством, пусконаладки крупных объектов. Вторая компания - "Маммут Мурманск". Это проект по созданию организации для выполнения работ по перемещению, транспортировке и подъему тяжеловесных грузов", - сказал Чибис.

Четыре новых резидента также появятся и в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Это экозавод по переработке пластиковых материалов и проект молочно-товарной фермы в Печенгском муниципальном округе, проект строительства пекарни в Североморске, проект строительства логистического центра с полным циклом услуг в Мурманске.

Территория опережающего развития "Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития с преференциями, действующими на Дальнем Востоке, созданная на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, в последующие пять лет - 12%, и полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет. На начало апреля ТОР насчитывает шесть зарегистрированных резидентов и две одобренных заявки.