МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает дефицита удобрений для аграриев в России, несмотря на рост цен на эту продукцию. Об этом сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава министерства Дмитрий Патрушев.

"Отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется", - сказал он.

Министр отметил, что в 2020 году в России фиксировался рост цены на минеральные удобрения в размере от 10 до 41% по разным составляющим. "В этом году, в текущем году, тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений, и мы, соответственно, с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами, с союзами проводим сейчас совещания, для того чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Но думаю, что справимся", - сказал он.

По данным Минсельхоза, ежегодно аграрии России вносят все больший объем минеральных удобрений. Патрушев выразил надежду, что в 2021 году Россия достигнет показателя внесения минудобрений в размере 55 кг на один гектар пашни. "Вообще, в принципе правильный объем удобрений, научно обоснованный, - это 80 кг на один гектар пашни. Надеюсь, что мы к 2025 году сможем такой объем уже вносить, и, соответственно, это даст нам возможность увеличить рентабельность сельхозорганизаций, ну и, конечно, нарастить товарную массу продукции, это для нас первостепенное значение имеет", - сказал министр.