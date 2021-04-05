В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушения при производстве пива

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутат-единоросс Ильдар Гильмутдинов в понедельник внес в Госдуму законопроект о введении административных штрафов за нарушения установленных законом норм при производстве слабоалкогольных напитков - пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Текст опубликован в думской электронной базе.

Автор предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, согласно которой нарушение требований к производству или обороту "пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, предусмотренных законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкоголя", повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей "с конфискацией продукции, сырья, полуфабрикатов, использованных для производства и оборота пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо без таковой". Исключения составят случаи, указанные в статьях КоАП о нарушениях при производстве и продаже этилового спирта.

В случае грубых нарушений требований к производству данных напитков штраф составит от 150 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной конфискацией. Предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Производство или оборот пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи без включения или без внесения изменений в реестр их производителей повлечет штраф для должностных лиц в размере от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции, техники и сырья либо приостановление работы на срок от 60 до 90 суток.

Под грубым нарушением в том числе понимается производство указанных напитков с добавлением этилового спирта, без использования автоматических средств измерения объема готовой продукции.

На законопроект получен положительный отзыв правительства РФ. При этом в кабмине указали на ряд недостатков, предложив снизить максимальные суммы штрафов.