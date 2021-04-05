{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поручил проработать меры поддержки доставки рыбы из ДФО для снижения ее цены

Правительству необходимо представить доклад президенту до 15 мая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать дополнительные меры поддержки доставки рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в европейскую часть РФ для снижения ее стоимости для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Представить предложения по вопросам: разработки с учетом ранее данных поручений дополнительных мер поддержки доставки рыбной продукции с территории Дальневосточного федерального округа в европейскую часть Российской Федерации в целях снижения ее стоимости для конечных потребителей", - отмечается в сообщении.

Также правительству поручено предоставить предложения по увеличению объемов и степени переработки уловов водных биологических ресурсов. Доклад необходимо предоставить в срок до 15 мая 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
В "Газпром нефть" заявили, что нефтяной отрасли к 2030 году потребуется 1 млн роботов
В компании также сообщили, что для обучения соответствующих специалистов запустят бесплатную образовательную программу по робототехнике
Читать полностью