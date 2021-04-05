Экспортеры зерна планируют поставки за рубеж в размере 46,5 млн тонн

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) может составить 46,5 млн тонн. Такую оценку в ходе переговоров в рамках деловой миссии, организованной центром "Агроэкспорт", высказал председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Экспортный потенциал на этот год оценивался в 50 млн тонн. Мы не достигнем этой цели из-за ограничений экспорта, но 46,5 млн тонн - реальная цель с учетом всех ограничений", - считает он.

Глава союза напомнил, что в 2020 году Россия получила второй по размеру урожай зерна в своей истории, но при этом ввела экспортную пошлину и квоту на вывоз этой культуры. Зернин также отметил, что в текущем году России удастся сохранить свои позиции по лидерству с точки зрения экспорта пшеницы. Этому будет способствовать благоприятная климатическая обстановка, а также расширение посевных площадей, добавил он.

По данным Минсельхоза России, экспорт зерновых в 2019-2020 сельскохозяйственном году составил 41,7 млн т, в том числе пшеницы - 33,2 млн т. Согласно прогнозу вице-премьера России Виктории Абрамченко, экспорт зерна в текущем сельхозгоду может составить около 50 млн т. Минсельхоз оценивает экспорт зерна в текущем сельхозгоду на уровне 45 млн т, из которых 35 млн т придется на пшеницу.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн т, в том числе пшеницы - 85,896 млн т. Абрамченко прогнозировала урожай в 2021 году в объеме 131 млн т.