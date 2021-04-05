Трутнев: плавучая АТЭС на Чукотке имеет большое значение для запуска новых инвестпроектов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) на Чукотке имеет особое значение для энергообеспечения региона и запуска на его территории новых инвестиционных проектов, сказал в понедельник вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Чукотский автономный округ.

"Особое значение ПАТЭС имеет для энергообеспечения Чукотки: как для развития Певека и улучшения качества жизни людей, так и для запуска новых инвестиционных проектов", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда. Он также отметил, что станция разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним факторам.

Член правления, первый заместитель генерального директора "РусГидро" Роман Бердников сообщил, что этот важный инфраструктурный проект компания реализует в экстремально сложных природно-климатических условиях Арктики. "Новая ЛЭП обеспечит надежную энергетическую связь между плавучей атомной теплоэлектростанцией "Академик Ломоносов" в Певеке и городом Билибино, а также увеличит надежность электроснабжения потребителей Чаун-Билибинского энергоузла", - приводит пресс-служба слова Бердникова.

Решение о создании первой в мире плавучей атомной электростанции мощностью 70 МВт с местом базирования в Певеке, строительстве двух одноцепных воздушных линий электропередачи (ВЛ) Певек - Билибино и формировании энергоцентра в Билибино было принято правительством РФ для замещения мощностей выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, и замены существующей ВЛ 110 кВ Певек-Билибино, построенной в 1960-х годах на деревянных опорах и достигшей высокой степени износа.

Возведение новой ЛЭП протяженностью 490,6 км началось в декабре прошлого года, строительство ведется в зоне вечной мерзлоты, в малонаселенной местности с отсутствием постоянных дорог, доставка необходимых материалов возможна только морским транспортом по Северному морскому пути в период летней навигации, строительно-монтажные работы - в зимний период, после промерзания грунта, добавили в пресс-службе. Строительство первой цепи новой ЛЭП планируется завершить до конца 2023 года, и одновременно к этому сроку будет реконструирована подстанция "Комсомольский" с использованием современного оборудования закрытой компоновки и построен новый распределительный пункт в Билибино.

По словам Юрия Трутнева, проект ПАТЭС на Чукотке вызывает интерес у многих зарубежных стран.

О станции

ПАТЭС предназначена для выработки электрической и тепловой энергии, состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории. Проект по введению в эксплуатацию ПАТЭС предназначен для надежного круглогодичного тепло- и электроснабжения удаленных районов Арктики и Дальнего Востока, обеспечения энергией основных горнодобывающих компаний, расположенных на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле - большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны. Она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек.