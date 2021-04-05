"Росгеология" проведет сейсморазведочные работы на шельфе Вьетнама

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" выиграл тендер на сейсморазведочные работы на шельфе Вьетнама, работы будут проведены в 2021 году. Об этом сообщил журналистам глава холдинга Сергей Горьков.

"На прошлой неделе мы выиграли тендер во Вьетнаме. Это сейсмические работы на вьетнамском шельфе. <...> Это работы, которые мы сделаем в этом году уже", - сказал он.

Говоря о сумме контракта, Горьков пояснил, что после тендера предстоят окончательные переговоры, где будут уточнены все параметры. Он также отметил, что конкурентом "Росгеологии" на тендере была компания из Китая.

Кроме того, "Росгеология" планирует в 2021 году участвовать в тендерах на проведение сейсморазведочных работ в Индии и ЮАР. "Мы вернулись в Узбекистан. Сейчас в апреле у нас начинаются полевые работы по Аральскому морю. <...> В прошлом году мы подписали [контракт], начали коммерчески реализовывать первый этап, реализовали его. - добавил Горьков. - Мы определили и доказали Узбекистану, что есть перспектива по газу или по конденсату на 5 участках в Аральском море".

Венчурный фонд

Также глава "Росгеологии" сообщил о создании венчурного фонда в геологоразведке для финансирования юниорных компаний.

"Мы сейчас приняли решение о создании венчурного фонда в геологоразведке для того, чтобы иметь возможность финансировать такие (юниорные - прим. ТАСС) компании, исходя из фонда, - сказал Горьков. - Мы уже имеем коммитменты от несколько наших партнеров, в том числе от зарубежных инвестиционных фондов".