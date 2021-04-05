Экспорт нижегородской продукции в Узбекистан увеличился в 2020 году вдвое

ТАСС, 5 апреля. Объем экспорта продукции предприятий Нижегородской области в Узбекистан по итогам 2020 года увеличился в два раза и составил 202 млн долларов США. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на пленарной сессии межрегионального форума "Россия - Узбекистан: промышленный диалог" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте.

"В 2020 году товарооборот превысил 207 млн долларов. Основная его часть приходится на экспорт нижегородской продукции. Несмотря на затруднения в международной торговле, вызванные пандемией, объем экспорта в Узбекистан за прошедший год вырос почти вдвое и составил 202 млн долларов", - отметил Никитин.

Он добавил, что рост объемов экспорта связан с увеличением поставок продукции автопрома, изделий из черных металлов и полиграфии. В 2020 году свою продукцию в Узбекистан экспортировали 182 нижегородских предприятия. В настоящее время предприятия региона прорабатывают проекты совместных производств с Узбекистаном, в том числе по созданию искусственных глазных хрусталиков, химического производства огнезащитных составов, сборке легкой коммерческой автотехники.

По словам Никитина, также в регионе разрабатывается проект создания распределительно-логистического комплекса. "Мы намерены делать распределительный центр на всю Россию, способный принимать 30-40% грузов из Узбекистана, идущих в европейскую часть России. Правильным было бы создать такой же логистический хаб в Узбекистане. Если такой проект будет реализован, то объем сотрудничества многократно расширится", - отметил глава региона.

В ходе международной промышленной выставки "Иннопром" был также подписан меморандум о намерениях по партнерству между Нижегородской областью и Ташкентской областью Узбекистана. Сотрудничество будет развиваться в сфере промышленного производства, в том числе автомобилестроения, сельского хозяйства, фармацевтики и информационных технологий. Также регион будет сотрудничать с Кашкадарьинской областью Узбекистана, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.