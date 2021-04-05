ЕЭК подготовит проект договора по единой системе транзита товаров в ЕАЭС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2021 году планирует подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом журналистам сообщили в ЕЭК по итогам заседания совета комиссии, который состоялся 5 апреля.

"На 2021 год запланировано подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в союзе и заключить международный договор о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй", - отметили в ЕЭК.

В 2021 году также предполагается проанализировать опыт внедрения принципов "зеленой" экономики в государствах союза и в мире, определить целесообразность создания единого информационного портала в сфере образования в союзе и выработать предложения по совместным инициативам и кооперационным проектам в сфере здравоохранения.

В ЕЭК добавили, что совет комиссии принял план по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, которые были утверждены главами государств 11 декабря 2020 года. План содержит конкретные мероприятия по реализации мер и механизмов стратегии, сроки и результаты их исполнения, а также ответственных исполнителей.

"Большую часть мероприятий плана планируется исполнить в течение 2021-2023 годов. В частности, до конца текущего года предусмотрено внести изменения в порядок разработки техрегламентов Евразийского экономического союза, подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, а также принять решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование" и другое", - уточнили в ЕЭК.