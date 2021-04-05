Крупные алмазы добыли на месторождениях в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 5 апреля. /ТАСС/. Два крупных алмаза ювелирного качества добыты на месторождениях Архангельской области, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации региона. Один алмаз найдет на месторождении им. В. Гриба в Мезенском районе, второй - на Ломоносовском месторождении в Приморском районе.

"На горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба добыт алмаз ювелирного качества массой 72,94 карата. На Ломоносовском горно-обогатительном комбинате добыт алмаз массой 47,47 карата", - говорится в сообщении.

В 2020 году на месторождении им. Гриба было добыто семь уникальных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 каратов.

Архангельская область является единственным алмазодобывающим субъектом на территории европейской части Российской Федерации, входит в число трех регионов, где открыты месторождения алмазов, и занимает второе место по их добыче в стране после Республики Саха (Якутия).

Налог на добычу алмазов, уплаченный алмазодобывающими предприятиями в областной бюджет в 2020 году, составил более двух миллиардов рублей. Также компании поддерживают социальные и благотворительные проекты в Архангельской области, особенно в районах присутствия - Приморском и Мезенском.

В Архангельской области два месторождения алмазов: им. Ломоносова и им. Гриба. Месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.