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Более 70 км федеральных дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2021 году

Дорожники восстановят освещение, обустроят проезды и тротуары, установят барьерное ограждение

ТАСС, 5 апреля. Свыше 70 км дорог федерального значения в Нижегородской области отремонтируют до конца 2021 года. Об этом сообщается на сайте ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

"В 2021 году отремонтируют 77 км покрытия и пять мостов. Работы пройдут на федеральных автодорогах М-7 "Волга", Р-177 "Поветлужье" и Р-158 Нижний Новгород - Саратов в Нижегородской области", - говорится в сообщении.

В частности, будут отремонтированы 25 км дорожного покрытия федеральной трассы М-7 "Волга" в Володарском районе. Дорожники восстановят освещение, обустроят проезды и тротуары, установят барьерное ограждение.

Также начнется ремонт автодороги Р-177 "Поветлужье", которая получила федеральный статус годом ранее. На трассе расположены четыре моста, которые также планируется отремонтировать. Еще один мост, который ожидает капитальный ремонт, расположен на автодороге Р-158 Нижний Новгород - Саратов.

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РоссияНижегородская область
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