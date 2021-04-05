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В Fitch считают, что цена нефти может опуститься в диапазон $50-60 за баррель

По словам директора отдела корпораций агентства Дмитрия Маринченко, резкого обвала котировок ждать не стоит

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Стоимость нефти Brent может в результате начавшейся коррекции опуститься в диапазон $50-60 за баррель, но это комфортный коридор для экспортеров нефти. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, резкого обвала котировок ждать не стоит.

"Нельзя исключить и того, что Brent в результате коррекции вернется в диапазон $50-60 за баррель. Этот уровень является комфортным для большинства производителей нефти, в том числе для России", - сказал он, комментируя снижение цен нефти более чем на 5% в понедельник. Вечером 5 апреля Brent резко дешевела в район $61 за баррель.

При этом сильного обвала цен Маринченко не ждет, поскольку рынок нефти пока остается в дефиците, несмотря на решение стран ОПЕК+ нарастить поставки более чем на 2 млн баррелей в сутки в течение мая - июля 2021 года.

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