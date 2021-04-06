Apple заинтересована в позволяющих создать беспилотный автомобиль технологиях

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple считает перспективной задачей разработку технологий, которые позволяют создать беспилотный автомобиль. Об этом заявил глава компании Тим Кук в опубликованном в понедельник интервью газете The New York Times.

"На мой взгляд, автономность является ключевой технологией", - отметил он. "Самоуправляемый автомобиль - это во многом робот, - добавил он. - Автономность имеет множество применений. И увидим, что сделает Apple. Внутри компании мы рассматриваем множество разных вещей. Многое из этого никогда не увидит свет. Я не утверждаю, что так будет и с этим". Как отметил Кук, в Apple "любят интегрировать оборудование, программное обеспечение и сервисы". Он подчеркнул, что компания стремится стать владельцем соответствующих технологических разработок.

Глава Apple также прокомментировал утверждения американского предпринимателя Илона Маска, который является руководителем компании Tesla, выпускающей автомобили с электродвигателем и системой электронного ассистента водителя. В декабре 2020 года Маск сообщил в Twitter, что в прошлом предлагал Куку приобрести Tesla "за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день". По словам Маска, Кук тогда "отказался от встречи".

"Я никогда не говорил с Илоном, хотя отношусь с невероятным восхищением и уважением к компании, которую он создал. Я думаю, что Tesla выполнила невероятную работу, поскольку не только заняла ведущую роль в сфере электромобилей, но и удерживает ее так долго", - отметил Кук.

Ранее телеканал СNBC сообщил, что Apple близка к договоренностям с южнокорейскими компаниями Hyundai Motor Company и Kia Motor о совместном выпуске в США самоуправляемого автомобиля с электродвигателем. Позже телеканал уточнил, что компании в итоге не смогли прийти к соглашению.