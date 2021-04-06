Власти Приморского края сообщили, что экономика региона вошла в стадию восстановления

ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Экономика Приморского края вошла в стадию восстановления, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Приморский край в 2020 году одним из первых ощутил последствия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, так как этот регион находится на границе с КНР. Приморский край за последние годы продвинулся в развитии въездного туризма и после введения ограничений в 2020 году, по данным уполномоченного по правам предпринимателей региона Марины Шемилиной, на 50% снизилась загруженность отелей Приморья, на 70% - оборот туристических компаний края, на 25% - международный пассажиропоток.

"Экономика Приморского края вошла в стадию восстановления после периода максимального влияния карантинных ограничений. По некоторым отраслям отмечен устойчивый рост. Как следует из информации министерства экономического развития, составленной на основании данных, предоставленных органами исполнительной власти Приморского края, финансово-экономическое состояние промышленных предприятий края оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в крае под угрозой увольнения находится 92 человека, дистанционно работает чуть более 7,1 тыс. человек, число безработных составило около 14,5 тыс. человек, уровень общей безработицы - 5%. По всем этим показателям за последние месяцы произошло снижение, отметила пресс-служба. Ситуация с продовольствием и непродовольственными товарами стабильна, дефицита нет, товарных запасов хватит на 30, а по отдельным позициям на 90 дней.

"По состоянию на 19 марта 2021 года в краевой бюджет поступило 14,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов (+13,1% или 1,7 млрд рублей от фактических поступлений за соответствующий период 2020 года). В том числе по налогу на прибыль организаций +53,8% или +1,18 млрд рублей. Оперативная прогнозная оценка валового регионального продукта Приморского края за 2021 год, выполненная на основе статистических данных января-февраля текущего года, составила более 1,1 трлн рублей (+3,1% к оперативным прогнозным значениям 2020 года в действующих ценах)", - сообщила пресс-служба.

Правительство продолжает работу по поддержке предприятий региона. В частности, подготовлен проект обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина об оказании содействия в загрузке ПАО ААК "Прогресс" в части заключения контракта на поставку вертолетов. Вместе с тем, проблемой регионального энергетического комплекса остается высокий уровень задолженности: по состоянию на 1 марта дебиторская задолженность потребителей с начала года выросла на 28,8%.