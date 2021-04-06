"Ъ": спрос на говядину в России в 2020 году достиг минимума за 10 лет

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Потребление в РФ говядины снизилось в 2020 году до минимального за последние 10 лет значения в 1,94 млн тонны. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка".

По данным издания, падение спроса в 2020 году составило 3,4%. Экспорт говядины в прошлом году увеличился до 20 тыс. тонн (+103%). Почти половина поставок (45%) пришлась на Китай.

Руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов отметил "Коммерсанту", что снижение спроса связано с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. По итогам 2021 года прогнозируется рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия гостинично-ресторанного бизнеса, а также увеличение цен на свинину и мясо птицы в связи с АЧС и птичьим гриппом.

В Национальной мясной ассоциации газете сообщили, что снижению спроса на говядину способствовала пандемия, переход на удаленный режим работы, неопределенность с будущими доходами потребителей.

Руководитель ассоциации Сергей Юшин уточнил, что сокращение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, а потребление говядины мясных пород за семь лет выросло в пять раз, до 300 тыс. тонн, премиальных отрубов - в 12 раз, до 30 тыс. тонн. По словам Юшина, спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения.