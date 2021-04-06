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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,32%

Индекс РТС поднялся на 0,14%

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,32% - до 3 536,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,14% - до 1 459,13 пункта.

К 10:15 мск индексы прекратили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 518,59 пункта (-0,18%), индекс РТС снижался на 0,44% - до 1 450,75 пункта.

Стоимость нефти марки Brent растет на 0,9% - до $62,71 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,13% и торгуется на уровне $59,32 за баррель.

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