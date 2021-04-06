Еврокомиссия одобрила французскую программу господдержки авиакомпании Air France

БРЮССЕЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) одобрила планы французского правительства оказать экономическую поддержку в размере €4 млрд авиакомпании Air France, которая понесла рекордные убытки в минувшем году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте ЕК.

"Франция внесет до €4 млрд в укрепление капитала Air France и поможет авиакомпании преодолеть финансовые трудности, вызванные пандемией, - приводятся в документе слова замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер. - В то же время государственная поддержка будет предоставляться с определенными условиями". Отмечается, что Air France обязалась предоставить слоты в парижском аэропорту Орли, что даст возможность конкурирующим авиаперевозчикам "расширить свою деятельность в этой воздушной гавани".

Ранее франко-голландский альянс авиаперевозчиков Air France - KLM сообщил о рекордных убытках в €7,1 млрд за 2020 год против чистой прибыли в 2019 году в размере €290 млн. Оборот группы сократился на 59% по сравнению с 2019 годом и составил в 2020 году €11,1 млрд. В общей сложности Air France - KLM перевез 34 млн пассажиров, что на 67% меньше, чем в 2019 году. Долг авиаперевозчиков достиг €11 млрд, увеличившись на €4,9 млрд по сравнению с 2019 годом.

При этом в 2020 году власти Франции уже обеспечили авиакомпании поддержку на уровне €7 млрд в связи с ее финансовыми потерями во время пандемии. Пакет помощи включал €4 млрд в виде гарантированных государством банковских кредитов и €3 млрд госкредитов.