В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для ресурсоснабжающих организаций

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во вторник внесла на рассмотрение палаты законопроект о введении повышенных административных штрафов за нарушения ресурсоснабжающими организациями (РСО) режима обеспечения и качества поставляемых коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления населению коммунальных услуг. Текст опубликован в думской электронной базе.

В случае нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами действующая редакция статьи 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей, на юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, "размер штрафа не индексировался, начиная с 2007 года". Кроме того, как показала правоприменительная практика, такие штрафы не являются чувствительными для РСО.

"Следует отметить, что невысокие штрафы позволяют РСО использовать непредоставление или некачественное предоставление коммунальных услуг, как инструмент взыскания задолженностей", - указывают авторы.

Законопроектом предлагается установить, что нарушения при обеспечении населения коммунальными услугами лицами, не осуществляющими поставки ресурсов, повлекут штраф для должностных лиц в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, как и установлено в настоящее время.

Нарушение же нормативов лицами, осуществляющими поставки ресурсов, повлечет предупреждение или штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное такое нарушение будет наказываться штрафами в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. для юридических лиц.

На законопроект получен положительный отзыв правительства, при этом в кабмине указали на необходимость дополнительного обоснования размеров и штрафов.