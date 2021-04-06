Резидентом ТОР "Чукотка" стала компания, которая займется освоением Баимской рудной зоны

ТАСС, 6 апреля. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подписало соглашение с ООО "ГДК Баимская" (входит в группу KAZ Minerals) о включении компании в число резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" с проектом освоения Баимской рудной зоны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

Баимское месторождение меди является одним из крупнейших неосвоенных месторождений в мире. При этом содержание меди в залегающей здесь руде составляет всего около 0,43%, что долгие годы не позволяло заняться освоением. Создание ГОКа стало возможным благодаря появлению технологий для разработки подобных руд.

"Проект предполагает последовательное освоение Баимской лицензионной площади посредством строительства и ввода в эксплуатацию добывающих и обогатительных мощностей. Баимский ГОК станет одним из наиболее технологически оснащенных в мире, при производстве продукции будут применяться наиболее современные технологии. Предоставление преференций в рамках деятельности на ТОР "Чукотка" поможет нам в реализации инвестиционного проекта по отработке месторождения, расположенного в непростых природно-климатических условиях Крайнего Севера", - приводят в сообщении слова председателя совета директоров "ГДК Баимская" Олега Новачука.

По словам Трутнева, это будет крупнейший на Чукотке проект, который привлечет 570 млрд рублей частных инвестиций и 1 трлн рублей поступлений в бюджет за время реализации проекта, а также создаст около 3 тыс. рабочих мест.

"Этот проект преобразует экономику Чукотки, сделает ее самодостаточной. Обеспечение электроэнергией будет за счет плавучей атомной электростанции. Вчера у нас была возможность познакомиться с пришедшей ПАТЭС в Певеке. Станция работает. Она обеспечит электроэнергией проекты Баимской рудной зоны. Только там будет не один блок плавучей атомной электростанции, а три блока. Мы подробно обсуждали сроки и остальные аспекты, необходимые для этого", - сказал полпред журналистам во время рабочей поездки на Чукотку.

Новый комбинат будет запущен к 2027 году, в 2028 году выйдет на проектную мощность в 70 млн тонн руды в год. ГОК будет производить медный и молибденовый концентраты, содержащие медь, золото и серебро в первом случае, и молибден - во втором. Проект по строительству Баимского ГОКа включен в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 года и стратегию социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года.

ТОР "Чукотка"

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.

В рамках ТОР "Чукотка" действуют 54 проекта, реализуемые 52 резидентами, с общим объемом инвестиций 36,6 млрд рублей. Реализовано уже 22 проекта, а в экономику региона вложено 8,5 млрд рублей, создано 1 285 рабочих мест.