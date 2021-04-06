Производители просят о льготах для разработчиков IТ-решений в сельхозтехнике

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш) обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить льготы разработчикам IТ-решений в сельхозтехнике. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в закон, предусматривающих предоставление налоговых льгот IТ-подразделениям отечественных предприятий, и поручить ответственным органам власти Российской Федерации подготовить предложения по внесению таких изменений", - отмечается в письме.

В документе сообщается о том, что на российских предприятиях специализированного машиностроения существуют подразделения, которые занимаются разработкой и реализацией IТ-решений в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства дорог, с численностью в несколько сотен человек. На такие подразделения налоговые льготы не распространяются, так как они не являются самостоятельными юридическими лицами.

"Предоставление аналогичных налоговых льгот IT-подразделениям отечественных заводов окажет существенное положительное влияние на развитие производства специализированной техники в Российской Федерации, позволит увеличить конкурентные преимущества российской техники на внутреннем и внешних рынках", - считают авторы письма.