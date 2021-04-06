В ЦРПТ заявили, что обновление сервисов маркировки лекарств ускорило работу компаний

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки "Честный знак", завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств. Перенастройка документоориентированной системы позволила ускорить обработку документов по кодам, эмитированным с 28 марта, сообщает во вторник пресс-служба оператора.

"В ходе обновления в продуктивный контур системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) была добавлена распределенная платформа обработки данных. В ее составе на текущий момент 10 кластеров, по производительности сопоставимых с кластером, обслуживающим систему до 28 марта. Все коды, эмитированные с 28 марта, будут обслуживаться на новой платформе, таким образом будет наблюдаться плановый переток нагрузки и общий рост производительности системы", - цитирует пресс-служба генерального директора ЦРПТ Дмитрия Алхазова.

Он отметил, что ускорение обработки документов по кодам, эмитированным до 28 марта, произойдет в ближайшее время.

Обязательная маркировка лекарств действует с 1 июля 2020 года для защиты рынка и потребителей от фальсификата. В ноябре маркировку временно сделали упрощенной, с 1 февраля 2021 года особый режим остался только для аптек и медучреждений - они имеют право продолжать движение товара по цепи поставок сразу после внесения данных о товаре в систему маркировки, не дожидаясь от нее положительного либо отрицательного отклика.