{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Возобновление авиасообщения России с другими странами

Авиакомпания S7 в мае откроет новые рейсы в Германию, Италию, Грецию и Болгарию

В июне перевозчик начнет летать в Ирландию

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в мае 2021 года откроет новые грузопассажирские рейсы в города Германии, Италии, Греции, Болгарии, а в июне запустит рейсы в Ирландию. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"В соответствии с разрешением Росавиации S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в города Италии (Болонья), Греции (Ираклион), Германии (Ганновер, Кельн), Ирландии (Дублин) и Болгарии (Варна). К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений", - отмечается в сообщении.

Рейсы из Москвы в Ганновер и Болонью начнутся с 3 мая, Ираклион - 4 мая, Кельн и Варну - 6 мая, в Дублин - 8 мая.

"Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство", - напомнили в компании.

Ранее S7 уже запустила рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари, Неаполь, Катания), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), Хорватию (Пула), на Кипр (Ларнака, Пафос).

Теги
РоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
Вернуть свое: гид по налоговым вычетам
Вернуть свое:
Читать полностью