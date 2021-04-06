На портале госуслуг появилась возможность получить выписку о мерах соцподдержки

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сервис, через который жители РФ смогут получить выписку о назначенных мерах социальной поддержки, запущен на портале госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает о запуске на портале госуслуг сервиса, позволяющего получить выписку о назначенных мерах соцподдержки. Это установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты", - говорится в сообщении.

Замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев отметил, что выписка позволяет получить персонифицированную информацию о каждом факте назначения меры соцподдержки, включая название, размер, срок и периодичность выплат. "Планируем, что в 2021 году сервисом воспользуется более 1 млн граждан", - сказал он.

В пресс-службе пояснили, что сервис реализован в соответствии с поручением президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

"В базе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), начиная с 2018 года, обобщается информация о назначении мер соцподдержки. Причем независимо от того, кто их предоставляет: федеральный бюджет, региональные или муниципальные органы власти. Благодаря порталу госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержки, которая им полагается по мере наступления жизненных событий", - цитирует пресс-служба министерства слова замглавы Минтруда России Алексея Скляра.

В Минтруде, в свою очередь, добавили, что такие сведения могут быть полезными для самостоятельного расчета среднедушевого дохода, а также для проверки ранее начисленных социальных выплат и мер социальной поддержки. Кроме того, там напомнили, что министерство последовательно ведет работу по упрощению предоставления мер социальной поддержки гражданам. Так, все новые меры социальной поддержки, вводимые на федеральном уровне, предоставляются гражданам в максимально простом режиме: только по заявлению или проактивно.