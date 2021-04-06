ВТБ запустит брокерскую онлайн-платформу в Германии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. ВТБ планирует в 2021 году запустить брокерское приложение для онлайн-торговли в Германии VTB My Invest, заявил глава "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов в рамках брифинга с журналистами во вторник. Потом компания планирует продвигать ее и в других европейских странах.

"Мы планируем в этом году выпустить брокерское приложение для онлайн-торговли в Европе, начнем с Германии, дальше будем двигаться", - сказал он.

Топ-менеджер банка добавил, что говорить о целях по доле рынка пока рано.

Объем активов физлиц под управлением "ВТБ капитал инвестиции" на конец марта составил 3,75 трлн рублей, за год увеличившись почти на 60%. Количество клиентов компании превысило 1,3 млн.