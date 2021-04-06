Кабмин поддержал идею провести отчет в Госдуме 12 мая

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство России поддерживает проведение отчета о работе кабмина в Госдуме 12 мая. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

"По новой дате отчета правительства в Государственной думе проводились совместные консультации, - сказал он. - Правительство поддерживает решение Госдумы назначить отчет на 12 мая".

Ранее во вторник Госдума приняла постановление, согласно которому рассмотрение отчета правительства РФ за 2020 год пройдет на пленарном заседании 12 мая. Проект постановления внес в Думу комитет по контролю и регламенту. В документе была предусмотрена и отмена пленарного заседания 21 апреля (ранее планировалось, что отчет кабмина состоится в эту дату), так как в этот день президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию.