В Волгоградской области отремонтируют и построят более 100 км федеральных трасс

ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Дорожники отремонтируют и построят до конца года в Волгоградской области свыше 600 км автомагистралей, в том числе - более чем 100 км трасс федерального подчинения. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"Более 100 км федеральных дорог в регионе до конца года приведут в нормативное состояние. Работы пройдут на подведомственных ФКУ "Упрдор Москва Волгоград" федеральных трассах Р-22 "Каспий", А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград", - говорится в сообщении.

Предстоит капитально отремонтировать четыре участка автодороги А-260 общей протяженностью 41 км. Специалисты разберут изношенное покрытие и, укрепив основание, устроят новые асфальтобетонные слои дорожной одежды. Для обеспечения безопасности водителей проведут более 2 км линий искусственного электроосвещения, обновят барьерное ограждение, дорожные знаки и разметку.

В ходе капремонта участка трассы Р-22 (подъезд к Элисте) в Светлоярском районе рабочие уже обновили основание и заменили дорожное полотно. Как сообщает ФКУ "Упрдор Москва Волгоград", ввод 10-километрового отрезка в эксплуатацию запланирован на первое полугодие 2021 года. Во Фроловском районе в рамках капремонта участка трассы Р-22 с 824-го по 838-й км специалисты расширят проезжую часть до четырех полос, проведут деструктуризацию существующего покрытия из цементобетона, устроят основание и уложат трехслойный асфальтобетон, после чего обустроят трассу в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Пропускная способность участка увеличится с 2,5 до 8 тыс. автомобилей в час, завершение работ намечено на 2023 год, уточнили в пресс-службе.

Работы пройдут и на искусственных сооружениях. В частности, на 785-м км трассы Р-22 специалисты отремонтируют путепровод через дорогу Михайловка - Серафимович. Еще два мостовых сооружения через реки Ерзовка (правая сторона моста) и Пичуга, расположенные на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград, приведут в нормативное состояние также до конца года, добавили в пресс-службе обладминистрации.

С начала с 2014 года Волгоградской области удалось добиться значительного прогресса в решении задач по модернизации дорожного хозяйства. Вдвое вырос показатель процента дорог, отвечающих нормативным требованиям; введены в эксплуатацию шесть постов весогабаритного контроля; строительство и реконструкция охватили свыше 2,5 тыс. км автотрасс.