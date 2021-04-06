Агентство Sustainalytics улучшило оценку "Роснефти" в ESG рейтинге

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Sustainalytics улучшило оценку компании "Роснефть" в ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) рейтинге, следует из базы данных агентства.

Согласно данным Sustainalytics, позиция "Роснефти" улучшена на 4,7 балла, до 34,7 балла.

"Роснефть" не в первый раз получает высокие оценки в международных ESG рейтингах. Так, компания второй год подряд включается в биржевой индекс FTSE4Good (индекс социально ответственных компаний Лондонской фондовой биржи) с высокой оценкой деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

"Роснефть" с 2007 года публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами ООН. В 2020 году компания представила обновленную публичную позицию "Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития", позицию компании в области прав человека и декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг. Кроме того, компанией разработан план по углеродному менеджменту до 2035 года, который предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

Одно из перспективных мировых направлений снижения углеродного следа - производство "голубого" водорода. По итогам 2020 года на предприятиях "Роснефти" было произведено около 400 тыс. водорода, но пока он производится для использования в процессе производства на НПЗ. В рамках выполнения плана по углеродному менеджменту до 2035 года, "Роснефть" рассмотрит возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/CCUS).