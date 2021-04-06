Россельхознадзор разрешил ввоз инкубационных яиц с 21 птицеводческого предприятия Бельгии

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 5 апреля 2021 года разрешил ввоз инкубационных яиц с 21 птицеводческого предприятия Бельгии. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 5 апреля 2021 года разрешил поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с 21 предприятия Бельгии", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, компании (сортировочный центр и фермы), расположенные в провинциях Восточная Фландрия, Антверпен, Лимбург, Льеж и Эно, оптимально удалены от территорий страны, неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц. Решение Россельхознадзора основано на анализе предоставленных ветеринарной службой Бельгии материалов о мерах, предпринимаемых в стране для предупреждения и ликвидации очагов заболевания, и о системе контроля за недопущением его распространения.

Ограничения на поставки в Россию птицеводческой продукции из Бельгии были введены 30 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц.