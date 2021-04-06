ФАС проверит обоснованность цен на овощи и яйца в торговых сетях

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет обоснованность повышения цен на плодоовощную продукцию производителями, а также проанализирует ценообразование и определение розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Об этом говорится в сообщении ФАС, опубликованном в официальном Telegram-канале .

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", - говорится в сообщении.

Кроме того, служба проведет анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей.

В ФАС также отметили, что в связи с поступлением информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы в настоящее время служба проводит внеплановые проверки крупнейших производителей этой продукции, в том числе в части возможного необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке либо наличия запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков.

В марте в ФАС заявили, что ведомство и его территориальные органы приступили к внеплановым проверкам крупнейших производителей продукции птицеводства, результаты которых будут представлены в правительство РФ в апреле.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам совещания по мониторингу цен на социально значимые товары поручил ФАС оперативно проверить производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

Рост цен на птицу и яйца

По данным Росстата, в марте наблюдался рост цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур - на 7,2%, окорочка куриные - на 4,4%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%. Яйца куриные подорожали в среднем по России на 5,3%. При этом в марте плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,7%.