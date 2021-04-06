"ВКонтакте" встроит возможности голосового помощника "Маруся" в соцсеть

МОСКВА, 6 апреля./ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" планирует в ближайшее время добавить возможности голосового помощника "Маруся" в свое приложение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе соцсети.

"Да, мы действительно планируем в ближайшее время впервые в истории соцсетей добавить возможности голосового помощника в приложение "ВКонтакте", - отметили в пресс-службе, уточнив, что "Маруся" появится во вкладке "Сервисы". - Ее можно будет попросить отправить сообщение или позвонить другу в социальной сети, включить музыку, найти подкаст, а также рассказать свежие новости".

Уточняется, что у "Маруси" более 100 различных навыков для пользователей. Со временем набор навыков голосового помощника будет расширяться.

"Маруся" - голосовой помощник, разработанный компанией Mail.ru Group. Запущен 17 июня 2019 года в тестовом режиме.