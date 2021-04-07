Представитель РФ в МВФ заявил, что пандемия укрепила позиции КНР в мировой экономике

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Распространение нового коронавируса в мире только укрепило позиции Китая в мировой экономике. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен Совета директоров организации Алексей Можин.

"Пандемия безусловно укрепила позиции Китая в мировой экономике. Китай избежал спада. Даже в 2020 году у них наблюдался рост 2,3%, но это ниже, чем 6-7%, которые они показывали в течение десятилетия, предшествовавшего кризису. Но тем не менее, в отличие от колоссального спада во многих других странах, Китай избежал его", - подчеркнул он. Ранее МВФ улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2021 году до 8,4% на 0,3 процентных пункта по сравнению с январскими оценками.

При этом, продолжил дуайен Совета директоров организации, "важно отметить те средства и причины, по которым Китаю удалось избежать даже краткосрочного спада в 2020 году". "Был продемонстрирован крайне высокий уровень дисциплины в китайском обществе. Китай стал первой страной, где начал распространяться новый коронавирус. Они приняли очень жесткие меры. Мало того, что они эти меры приняли, они смогли их выдержать и выполнить. Этот вирус был в Китае практически очень быстро побежден", - пояснил Можин.

Многие, подчеркнул он, считают, что "китайское общество показало уровень дисциплины, совершенно невозможный во многих других странах". "Уровень дисциплины и качество организации, которую показал Китай, произвели впечатление на мировое сообщество", - добавил российский исполнительный директор в МВФ.

Кроме того, продолжил он, такого рода успех касается и всего азиатского региона. "Восточная Азия гораздо лучше справилась с вирусом. И речь не только о таких богатых странах, как Республика Корея или Япония, но, например, и о Вьетнаме. У этой страны выдающиеся показатели по скорости преодоления кризиса", - заключил дуайен Совета директоров МВФ.