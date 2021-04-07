Представитель РФ в МВФ: Россия будет готова поддержать предложение о новом выпуске СДР

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Российская сторона будет готова поддержать предложение о новом возможном распределении СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) в объеме $650 млрд. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен Совета директоров организации Алексей Можин.

В конце марта на состоявшемся неформальном заседании исполнительных директоров фонда обсуждался вопрос о новом возможном выпуске СДР в объеме $650 млрд. Как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, "новый выпуск СДР, нацеленный на удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервных активах, послужит на благо всех стран-членов [фонда] и поможет поддержать восстановление мировой экономики после вызванного COVID-19 кризиса".

"Мы не возражали против данного выпуска СДР. Полагаю, что мы будем поддерживать, когда дело дойдет до голосования. Видимо, это произойдет летом, когда фонд уже сможет сформулировать конкретное предложение. Я предполагаю, что Россия проголосует положительно", - подчеркнул российский исполнительный директор в МВФ.

Он пояснил, что голосовать будет управляющий от России, министр финансов Антон Силуанов или заместитель управляющего, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Они имеют право голосовать по самым важным вопросам, выносимым фондом на голосование. Я исхожу из того, что мы проголосуем за. Просто из тех соображений, что каким-то странам это принесет пользу", - пояснил Можин.

Говоря об объеме средств, он отметил: "Это колоссальный выпуск. Подобных выпусков было очень мало - был большой выпуск в 2009 году, в условиях того кризиса, а до этого их около 30 лет не было". При этом, как пояснил Можин, данные средства предназначены в первую очередь для бедных стран, их использование крайне ограничено. "Страны с низким уровнем дохода смогут использовать эти СДР для погашения своих долгов перед фондом. Они также смогут их обменять на настоящие деньги", - добавил дуайен Совета директоров организации. Он подчеркнул, что для этого существует специальный механизм, в котором принимают участие богатые страны, печатающие резервные валюты. "Они в определенных пределах готовы обменивать свои доллары, евро и йены на СДР", - отметил Можин.

По его словам, Россию неоднократно приглашали принять участие в данном механизме. "Мы резервные валюты не печатаем. Наши валютные резервы - это то, что мы заработали, в том числе и за счет экспорта нефти, газа, зерна, вооружений и т. д.", - сказал российский исполнительный директор в МВФ. Он считает, что после предполагаемого выпуска СДР Россию и такие страны с высоким уровнем валютных резервов, как Индию и Бразилию, будут вновь призывать присоединиться к этому механизму. В нем уже участвует Китай, который тоже выпускает резервную валюту.

О квотах

Можин также рассказал, что в фонде продолжаются переговоры о пересмотре квот, размеры которых влияют на доступ стран к финансовым ресурсам фонда и на право голоса. "Обсуждение этого вопроса продолжается уже больше 10 лет. Вопрос не сдвигается с места, есть крупные силы, выступающие за сохранение статус-кво. Это прежде всего Европа, в меньшей степени Америка", - пояснил он.

"Перераспределение квот возможно только при увеличении капитала фонда. Согласно действующему механизму, перераспределяется только прирост. Чем больше увеличение капитала фонда, тем больше возможностей для перераспределения относительных квот. Система очень инерционная, уже выплаченные квоты нельзя уменьшить либо вернуть назад. Здесь возникают опасения у многих, что выпуск СДР, например, ослабляет потребности в увеличении капитала фонда. Это дополнительный фактор, который будет аргументом против увеличения квотного капитала фонда", - пояснил Можин. По его словам, в настоящее время квотный капитал фонда составляет менее половины общих ресурсов, к которым фонд имеет доступ. "Есть еще NAB - New Arrangements to Borrow (новые соглашения о займах - прим. ТАСС), есть двусторонние кредитные линии, открытые рядом стран, в том числе Банком России", - пояснил дуайен Совета директоров МВФ.