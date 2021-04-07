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Казахстан в марте добывал 1,475 млн б/c нефти при лимите ОПЕК+ в 1,437 млн б/c

НУР-СУЛТАН, 7 апреля. /ТАСС/. Суточная добыча нефти в Казахстане в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки при обязательствах по добыче в рамках сделки ОПЕК+ в 1,437 млн баррелей в сутки. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"Согласно предварительным данным, в марте в Казахстане было добыто 7,3 млн тонн нефти и газоконденсата. Суточная добыча в Казахстане, согласно предварительным данным, в марте составила 1,475 млн баррелей в сутки. Отклонение от обязательств будет компенсировано в дальнейшем с учетом капитального ремонта по крупным проектам в летний период. Казахстан планирует соблюдать обязательства по соглашению ОПЕК+", - говорится в сообщении.

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