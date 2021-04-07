Экспорт столичной продукции АПК в США, Канаду и Мексику вырос на 7,5% в 2020 году

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы (АПК) в США, Канаду и Мексику в 2020 году составил $49,85 млн, что на 7,5% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Наиболее востребованными товарами агропромышленного комплекса в регионе стали шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных, а также продукция на основе муки и молока. Главным импортером московской продукции в регионе стали США, объем экспорта столичных компаний в эту страну по итогам года составил $35,33 млн", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он уточнил, что Москва в 2020 году экспортировала в США, Канаду и Мексику продукцию агропромышленного комплекса на общую сумму $49,85 млн, что на 7,5% выше аналогичного показателя за 2019 год.

По данным центра поддержки и развития экспорта "Моспром", в 2020 году среди экспортируемых в США товаров особенно востребованным было московское мороженое. Сумма поставок составила $8,23 млн, что почти в четыре раза больше, чем в 2019 году. В центре отметили, что такая популярность связана с высокими товарными качествами продукции, что отвечает требованиям американских потребителей. Кроме того, в прошлом году вырос объем поставок в США шоколадных мучных и кондитерских изделий, а также рыбных консервов.

"По данным центра "Моспром", экспорт агропромышленной продукции в Мексику в 2020 году составил $9,8 млн. Не менее важным импортером столичной агропромышленной продукции в регионе стала Канада. В 2020 году экспорт в эту страну достиг $4,72 млн, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 8,5%", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

По словам генерального директора центра "Моспром" Натальи Шуваловой, объем экспорта мороженого в Канаду по итогам 2020 года вырос на 7,9% и составил $2,51 млн.