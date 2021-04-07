"Ростелеком" и "Сбер" создадут предприятие по цифровым технологиям идентификации

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "Ростелеком" и "Сбер" подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП), которое займется развитием цифровых технологий идентификации. Об этом говорится в сообщении госоператора.

"Сбер и "Ростелеком" договорились о совместном развитии цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и президента "Ростелекома" Михаила Осеевского стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие - ООО "Цифровые технологии идентификации", - говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что объединение экспертиз двух крупнейших российских компаний будет способствовать ускоренному развитию технологий идентификации. "Деятельность нового совместного предприятия нацелена на решения, от которых зависит разработка и внедрение технологий идентификации в различных отраслях экономики, в том числе в части перевода сервисов и услуг в электронный вид. Основная миссия этих компаний - опираясь на экспертизу и обширный опыт, обеспечить безопасность и защищенность для граждан России на пути решения этих задач", - сказал он.

Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид.

Президент "Ростелекома" Осеевский отметил, что компания более десяти лет занимается развитием и практическим применением технологий цифровой идентификации пользователей, включая использование биометрических данных. "Сегодня такие технологии становятся все более востребованными благодаря цифровой трансформации многих отраслей экономики и государственного управления. Я уверен, что совместное предприятие "Ростелекома" и "Сбера" станет фундаментом для построения эффективного и безопасного цифрового общества, обеспечит равные цифровые возможности для граждан, поможет бизнесу и государству успешно пройти цифровую трансформацию", - приводит его слова пресс-служба компании.

В свою очередь, президент, председатель правления Сбербанка Греф сказал, что компания высоко ценит экспертизу и разработки "Ростелекома" в области работы с данными и цифровой идентификацией. "Сбер" также обладает широким накопленным опытом и экспертизой в области защиты данных, компьютерного зрения и работы с биометрической информацией. Я уверен, что, объединив усилия и экспертизу, мы с "Ростелекомом" способны ускорить развитие сервисов для цифрового общества. Созданное нами совместное предприятие будет развивать системы идентификации, электронного взаимодействия и защиты от любого вида мошенничества", - сказал он.

В новость внесены изменения (09:27 мск) - добавлены высказывания вице-премьера Дмитрия Чернышенко.