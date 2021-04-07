Московских застройщиков оштрафовали более чем на 38 млн рублей с начала года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Порядка 86 московских организаций-застройщиков привлечены к административной ответственности на общую сумму более 38 млн рублей за первый квартал текущего года. Основными причинами штрафов остаются несвоевременное и неполное размещение застройщиками сведений в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), сообщила в среду пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"За три первых месяца 2021 года 86 организаций-застройщиков привлечены к административной ответственности на общую сумму более 38,6 млн рублей, в том числе в марте оштрафованы 53 компании на сумму более 15 млн рублей. Сумма штрафов примерно равна показателю аналогичного периода прошлого года. В I квартале 2020 года наложено 38,8 млн рублей штрафов. Основными причинами штрафов остаются несвоевременное и неполное размещение застройщиками сведений в единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), а также недостоверная информация в ежеквартальной отчетности", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Отмечается, что с начала года Москомстройинвестом проведена 31 проверка застройщиков, в том числе 24 документарные, семь - с правоохранительными органами. При этом в марте вынесено 152 постановления (141 штраф и 11 предупреждений). Также ведомство продолжает направлять застройщикам предостережения о недопустимости нарушения законодательства.